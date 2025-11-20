Invallen FIOD bij ondernemers voor fraude met aardbevingssubsidie

Foto via FIOD

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft deze week bij meerdere invallen vijf mannen aangehouden, onder wie een vastgoedondernemer met veel panden in de stad.

Het vijftal wordt verdacht van fraude met aardbevingssubsidies. Vier van hen komen uit de gemeente Westerkwartier en één uit Oud-Beijerland. De FIOD is het strafrechtelijk onderzoek gestart na meldingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Ze zouden mogelijk misbruik hebben gemaakt van subsidies die bedoeld zijn voor inwoners van Groningen met aardbevingsschade. Het vijftal zou documenten van het IMG hebben vervalst om onterecht subsidie hebben aangevraagd via het SNN. Daardoor ontvingen ze meer subsidiegeld dan waar ze recht op hadden.

De FIOD heeft, ondersteund door de politie, vier woningen en een bedrijfspand in de gemeente Westerkwartier doorzocht, plus een woning en een kantoor in Oud-Beijerland. Bij de invallen is beslag gelegd op digitale administratie, laptops, telefoons, bankrekeningen, vastgoed, wapens, 31 kilo illegaal vuurwerk en zes auto’s, waaronder twee Lamborghini’s, twee Maserati’s, een Ferrari en een Audi RS6.

De FIOD zou bovendien in de gemeente Groningen bij verschillende appartementencomplexen aan bewoners gevraagd hebben of ze de laatste jaren iets gemerkt hadden van verbouwingen, verduurzaming of aardbevingsschade.