Intocht Sinterklaas live op OOG Radio

Foto: Rieks Oijnhausen

De intocht van Sinterklaas is zaterdag live te volgen via OOG Radio. De uitzending duurt van 12.00 uur tot 15.00 uur.

Sinterklaas vaart met zijn gevolg om 12.45 uur de stad in vanaf het Reitdiep. Hij wordt een half uur later ontvangen in de Zuiderhaven bij het clubgebouw van roeivereniging de Hunze.

Daarna volgt er een muzikale rijtoer door de stad, die begint aan de Praediniussingel. De rest van de route is: Emmaplein, Praediniussingel NZ, Museumbrug, Westerkade, Westerhaven, Astraat, Abrug, Brugstraat, Munnekeholm, Gedempte Zuiderdiep, Oosterstraat, Grote Markt ZZ, Grote Markt OZ, Oude Ebbingestraat, Rode Weeshuisstraat, Broerstraat, Oude Kijk in ’t Jatstraat, Zwanestraat, Grote Markt NZ.

De goedheiligman wordt op het stadhuis ontvangen door de burgemeester en de kinderburgemeester.

Langs de route staan verslaggevers van OOG Radio die interviews afnemen en Groningen op de hoogte houden van het wel en wee van Sinterklaas en zijn gevolg.