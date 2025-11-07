Inspectie ontdekt illegale werknemers en kinderarbeid bij horeca in Stad

Foto via Rijksoverheid

Bij controles in de Groningse horeca zijn vorige week meerdere overtredingen ontdekt. De Nederlandse Arbeidsinspectie trof acht mensen aan die niet in Nederland mogen werken. Ook werd kinderarbeid vastgesteld en werden regels over werktijden en betaling overtreden.

De acht werknemers werkten bij verschillende horecabedrijven zonder tewerkstellingsvergunning. Tijdens de controles werden ook twee jongeren van 15 jaar aangetroffen die na acht uur ’s avonds aan het werk waren. Jongeren van die leeftijd mogen wel werken, maar niet in de avonduren.

Daarnaast bleek dat sommige ondernemers zich niet hielden aan de Arbeidstijdenwet. Zo had één bedrijf geen goede registratie van de werktijden, terwijl dat verplicht is om te kunnen controleren of de regels worden nageleefd. Ook bleek dat een onderneming werknemers contant betaalde.

De controles werden samen met de gemeente Groningen uitgevoerd. Bedrijven die de regels hebben overtreden, krijgen boetes of andere maatregelen opgelegd.