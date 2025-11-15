IMG ontvangt bijna zeshonderd schademeldingen na aardbeving Zeerijp

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, IMG, zijn sinds vrijdag 593 schademeldingen binnengekomen. Ook zijn er 25 meldingen binnengekomen van een mogelijk acuut onveilige situatie.

Van de 593 schademeldingen zijn er 395 afkomstig uit het effectgebied van Garrelsweer. Het effectgebied is het gebied waar deze aardbeving een trillingssnelheid van 2 mm/sec heeft veroorzaakt. Van de 25 meldingen van een acuut onveilige situatie zijn er veertien inspecties uitgevoerd door drie teams. Bij twee meldingen moesten maatregelen genomen worden. In de nacht van donderdag op vrijdag vond er bij Zeerijp een aardbeving plaats die een kracht had van 3.4 op de schaal van Richter. Dit was de op één na zwaarste aardbeving die ooit in Groningen heeft plaatsgevonden.

Het IMG heeft vanwege de beving haar dienstverlening uitgebreid. Zowel op zaterdag als zondag is het IMG telefonisch goed bereikbaar. Het serviceloket is dit weekend geopend van 09.00 tot 15.00 uur. Ook de steunpunten rondom Zeerijp zijn op zaterdag geopend.