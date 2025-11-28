Illegaal vuurwerk in beslag genomen bij tieners in Paddepoel

Foto: Politie Basisteam Groningen-Noord via Instagram

De politie heeft vrijdagavond negentien stuks illegaal vuurwerk in beslag genomen bij twee tieners in Paddepoel.

Agenten reden door de straat toen ze een harde knal hoorden en een flits zagen op de Orionlaan. Ze spraken twee minderjarige meisjes aan en zagen een jongen wegrennen. Na het gesprek met de meisjes spoorden ze de 16-jarige jongen op. Bij hem namen ze zeven nitraten in beslag.

De agenten achterhaalden daarna het adres van de verkoper. Ze gingen naar de woning en spraken daar met de moeder van de jongen, omdat hij zelf niet thuis was. In huis vonden ze nog eens twaalf nitraten, die ze ook meenamen.

Zowel de 16-jarige jongen als de verkoper krijgen een proces-verbaal. De officier van justitie bepaalt later de straf.