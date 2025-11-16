IJshockeyers GIJS verliezen nipt in Amsterdam na spannende inhaalrace

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond nipt verloren van Amsterdam. In de hoofdstad werd het 6-5, na een spectaculaire comeback in de derde periode.

GIJS begon stroef aan de wedstrijd, in tegenstelling tot Amsterdam, dat furieus startte. Al binnen een minuut wist Thomas Woods de 1-0 te scoren. Een paar minuten later maakte Sam Schickler de 2-0. Na elf minuten stond er, door een goal van Samu Poutanen, al een 3-0 op het scorebord en zat Amsterdam op rozen. GIJS kwam daarna wat beter in de wedstrijd wat al snel resulteerde in de 3-1 door een doelpunt van Niko Kuivaniemi. In de slotfase van de eerste periode bracht Valtteri Mäkiviinikka GIJS terug in de wedstrijd: 3-2.

In de tweede periode wist GIJS opnieuw geen vuist te maken. Bij Amsterdam lukte wel alles, wat resulteerde in drie doelpunten. Poutanen, Nils Schramm en opnieuw Woods zorgden voor een 6-2 op het scorebord. Daarmee leek de wedstrijd reddeloos verloren voor GIJS.

“Bij veel meegereisde supporters leek de moed op dat moment al in de schoenen gezakt”, aldus een woordvoerder van GIJS. Aan het einde van de tweede periode werd goalie Almer de Boer gewisseld en nam Youri Scholten het doel over. In de laatste periode wist Scholten met nette en sterke saves de tegenstander op nul te houden.

Het bracht de kleur terug op de wangen van GIJS. Direct in het begin van de derde periode maakte Henri Ruotsalainen de 6-3. Tien minuten later scoorde Kuivaniemi de 6-4 en een minuut later maakte Ruotsalainen de 6-5. Het bracht de spanning volledig terug, maar de derde periode bleek net niet lang genoeg te duren om ook de gelijkmaker te scoren. Eindstand: 6-5.

Door het verlies staat GIJS nu op de zesde plaats in de Eredivisie met zestien punten uit negen wedstrijden. Het klassement wordt op dit moment aangevoerd door Nijmegen Devils, dat 24 punten heeft vergaard. Komend weekend wacht de uitwedstrijd tegen Den Bosch, de huidige nummer negen.