Hybride parkeren in De Wijert-Noord van de baan: “We did it”

Aan de rechterkant de reguliere parkeerplekken die dag en nacht gebruikt mogen worden, links de hybride-parkeerplekken. Foto: eigen foto

Het besluit om hybride parkeren in te voeren in de Spieghelstraat, Reviusstraat en Camphuysenstraat in De Wijert-Noord is door de gemeente ingetrokken. Bewoners maakten de afgelopen maanden bezwaar tegen de plannen. De gemeente heeft besloten om die bezwaren niet naast zich neer te leggen.

“Als gemeente wilden we als proef hybride parkeren invoeren, maar dat besluit trekken we nu in,” zo laat de gemeente weten. Het idee was om parkeerplaatsen aan één kant van de straat ’s avonds en ’s nachts door bewoners te laten gebruiken, terwijl ze overdag vrij zouden zijn voor bijvoorbeeld spelen of ontmoeten.

De reden voor de intrekking is dat een bezwaarcommissie en juristen hebben geoordeeld dat het besluit niet goed genoeg is uitgelegd. “We wilden tijdens een proef extra informatie verzamelen. Maar dat is niet genoeg om het besluit nu te nemen,” aldus de gemeente.

Bezwaren

Twee maanden geleden trokken bewoners naar de bezwaarcommissie. Nathalie van der Vechte van de bewonersorganisatie uitte toen forse kritiek op de plannen en het proces. “In het beginsel klinkt het heel mooi: meer ruimte, meer groen, ruimte om te spelen. Maar als je het afpelt, kom je problemen tegen.” De politie had bijvoorbeeld een negatief advies gegeven vanwege de verwachte handhaving. “De verwachting is dat er ongetwijfeld auto’s na de nacht nog om diverse redenen de volgende dag op de hybride plekken zullen staan.”

Ook het aspect ‘spelen op straat’ trok de organisatie in twijfel: “Welk kind speelt er overdag op straat? Zij zitten dan juist op school of zijn actief bij een vereniging. Dat spelen zou wel op zondag kunnen, maar op die dag mag er juist de hele dag geparkeerd worden op de hybride-plekken.”

Toegankelijkheid

Een ander punt van zorg was de impact op kwetsbare groepen. “Bij het hybride parkeren mag er overdag van 09.00 tot 17.00 uur niet geparkeerd worden op de hybride plekken. In de avonduren wel”, constateerde Van der Vechte. Dit vormt een probleem voor oudere bewoners die hun auto dicht bij huis willen hebben, maar ook voor mantelzorgers of nachtwerkers die een vrijstelling nodig zouden hebben. “De gemeente vindt dat de afstand van je auto naar je huis maximaal 250 meter mag zijn. Maar hoe zien ze dit in de toekomst met aanvragen voor invalidenparkeerplaatsen, waarbij deze vraag ongetwijfeld zal gaan toenemen?”

Participatie

De bewoners lieten vooral weten niet blij te zijn met hoe het proces is verlopen: “Er heeft absoluut geen participatie plaatsgevonden. Een enquête en een verhaal in Jip-en-Janneketaal over wat hybride parkeren precies inhoudt, had op zijn minst gemoeten. Onze klankbordgroep bestond uit een handvol bewoners, waar geen mensen uit omliggende straten in waren vertegenwoordigd. De grotere bijeenkomst voor de wijk hebben wij vooral ervaren als ‘informeren’. Er werd aan ons verteld wat er ging gebeuren. Er was geen plek voor inbreng van bewoners.”

Vrijdag werd het nieuws van de intrekking bekend. “Het was een hele bevalling,” laat Van der Vechte weten. “Maar het is ons gelukt. We did it! De gemeente had het advies van de bezwaarschriftencommissie naast zich neer kunnen leggen, maar dat hebben ze niet gedaan. Wij willen alle bewoners bedanken die meegeholpen hebben.”

Raadslid Rik Heiner van de VVD, die eveneens kritisch is op het hybride parkeren, stelde de kwestie al eerder in de gemeenteraad aan de orde. Hij laat desgevraagd weten: “Ik vind dit besluit heel erg bijzonder en ik ga hier ook schriftelijke vragen over stellen. Ik ben vooral benieuwd welke nieuwe inzichten het college nu heeft ten opzichte van twee maanden geleden.”

De gemeente laat ondertussen weten hybride parkeren nog steeds een goed idee te vinden. Volgend jaar, in 2026, willen ze opnieuw in gesprek met de bewoners. “Ook in andere delen van de gemeente blijven we samen zoeken naar manieren om parkeerplaatsen overdag beter te gebruiken voor groen, spelen en ontmoeten”, zo stelt de gemeente.