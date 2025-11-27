Hulpverleners slapen buiten om aandacht te vragen voor dakloosheid

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

Hulpverleners van Wender, GGD Groningen, VNN en WIJ Groningen brengen komende nacht buiten door tijdens de actie Sleep Out. Op de Nieuwmarkt slapen zij in groepjes om stil te staan bij mensen zonder veilige slaapplek.

Deelnemers slapen in speciale sheltersuits: warme, water- en winddichte jassen die ook als slaapzak dienen.

Onder de deelnemers is ook Linda Eising van WIJ Groningen. Zij werkt in het OGGZ-team en heeft jarenlange ervaring met het ondersteunen van dak- en thuisloze inwoners van de stad. Eén of twee ochtenden per week fietst ze langs plekken waar zij verblijven om contact te leggen en hulp te bieden.

Eising doet mee om aandacht te vragen voor hun situatie en om zelf te ervaren wat een nacht buiten betekent. “Ik wil laten zien wat er nodig is en waarom dit werk zo belangrijk is”, zegt ze.

De Sleep Out is onderdeel van een landelijke campagne van de Sheltersuit Foundation. Deelnemers vragen aandacht voor dakloosheid en zamelen geld in voor nieuwe sheltersuits, die worden uitgedeeld aan mensen die op straat slapen.

De actie duurt van donderdagavond 21.30 uur tot vrijdagochtend 07.00 uur.