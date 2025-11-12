Huisjurist Wim Entzinger vertrekt bij FC Groningen

Foto via FC Groningen

Wim Entzinger gaat stoppen bij FC Groningen. De ‘huisjurist’ van de voetbalclub wil meer tijd besteden aan zijn privéleven en aan muziek.

Entzinger is sinds 1990 op verschillende manieren betrokken bij FC Groningen. Hij was onder meer voorzitter van de club, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de stichting die de aandelen van FC Groningen beheert.

De afgelopen vijf en een half jaar werkte hij als bedrijfsjurist. Volgens Entzinger was het een moeilijke beslissing om te stoppen, maar hij vindt dat de club er nu goed voorstaat. Daarom kiest hij dit moment om afscheid te nemen.

Etzinger blijft tot de club een opvolger heeft gevonden en deze persoon is ingewerkt.