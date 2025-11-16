Hoogkerk verwelkomt GrappleCity: 140 deelnemers strijden op de mat

Foto: Thomas Engberts

De internationale Braziliaans-jiujitsu-organisatie GrappleCity streek zondag 16 november voor het eerst neer in Groningen. In Sporthal Hoogkerk kwamen zo’n 140 deelnemers en ruim 170 toeschouwers samen voor een dag vol technische grondgevechten, sportiviteit en internationale ontmoetingen.

Het evenement werd 9 november in een uitverkocht Rotterdam gehouden, maar dit was de allereerste editie in het noorden van het land. Volgens organisator Sean McCullagh van de Ierse organisatie was de belangstelling boven verwachting. “Geweldige opkomst tot nu toe. Iedereen hier is ontzettend vriendelijk en we willen waarschijnlijk in mei terugkomen,” vertelde hij enthousiast.

Braziliaans jiujitsu voor alle leeftijden

Het toernooi stond volledig in het teken van Braziliaans jiujitsu (BJJ), een snelgroeiende vechtsport waarin techniek centraal staat. McCullagh omschrijft het als “een gevecht zonder stoten”. Twee sporters proberen elkaar naar de grond te brengen en te winnen door punten of een submissie. Tijdens het evenement kwamen indrukwekkende bewegingen voorbij – van ervaren vechters tot jonge talenten.

“We hebben vandaag kinderen van vijf jaar oud laten meedoen, tot volwassenen die al twintig jaar trainen,” aldus McCullagh. Ondanks dat de sport geen stoten of trappen kent, blijft het intens: enkele deelnemers verlieten de mat met een bloedneus. “Het is zeker een vechtsport,” zegt McCullagh.

Internationaal publiek en deelnemers in Hoogkerk

Opvallend was het diverse deelnemersveld: niet alleen Nederlanders, maar ook Duitsers, Ieren en sporters van andere nationaliteiten kwamen naar Groningen. Volgens McCullagh trekt GrappleCity in elk land een breed en gemengd publiek. “Het trekt echt mensen van alle nationaliteiten aan,” legt hij uit.

Waarom Groningen?

Na eerdere evenementen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk waagde GrappleCity zich dit jaar voor het eerst aan het Europese vasteland. Rotterdam was van nature een logische eerste locatie, maar Groningen bleek al snel een interessante keuze.

“We zagen dat Groningen geografisch gezien ver verwijderd was van de rest van Nederland en dat er hier geen soortgelijke evenementen plaatsvonden”, vertelt McCullagh. “Bovendien is er een grote bevolking en zijn er goede sportscholen.” Het succes van de eerste editie bevestigt voor de organisatie dat de regio potentie heeft.

Vooruitblik: grotere editie in mei

GrappleCity is vastbesloten om terug te keren. De organisatie mikt op mei volgend jaar voor een nieuw, groter evenement, hopend dat de sterke opkomst en positieve sfeer zich voortzetten. “Hopelijk verspreidt het woord zich onder de sportscholen en komen mensen terug om ervan te genieten,” besluit McCullagh.