Hoge Raad bevestigt uitspraak in moordzaak Els Slurink, moordenaar wel half jaar korter de cel in

Foto via Politie Nederland

De veroordeling van Jahangir A. voor het doden van psychologe Els Slurink uit Groningen blijft in stand. Dat bepaalde de Hoge Raad dinsdagochtend. Daarmee is de straf van tien jaar cel definitief, al wordt die iets verlaagd naar negen jaar en zes maanden vanwege de lange duur van de procedure.

Els Slurink werd in maart 1997 in haar woning aan het Van Brakelplein in Groningen dood gevonden. Ze was door een mes in haar hart gestoken, vermoedelijk nadat ze een inbreker had betrapt. Het moordwapen is nooit gevonden.

Jarenlang bleef de zaak onopgelost, totdat in 2020 een DNA-match leidde naar de toen 46-jarige Jahangir A. Zijn DNA werd al in 1997 afgenomen na een overval. Volgens het gerechtshof in Leeuwarden leverde dit nieuwe DNA-bewijs overtuigend bewijs op dat hij betrokken was bij haar dood.

A. ontkende elke betrokkenheid, maar de rechtbank veroordeelde A. in 2022 toch tot tien jaar gevangenisstraf. Een jaar later hield het gerechtshof deze uitspraak in stand. Maar A. ging in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat vond dat het hof te weinig deed met twijfels over het DNA-onderzoek en had een nieuw deskundigenonderzoek willen laten uitvoeren.

De Hoge Raad ging daar dinsdag niet in mee. Volgens de hoogste rechter zijn de bezwaren niet zwaarwegend genoeg en is er geen reden om het oordeel van het hof te vernietigen.