Hoe de natuur er ooit uitzag: een poëtisch videowerk in het Tschumipaviljoen

Foto: Johannes Rienks

Wie langs het Hereplein fietst zal zich misschien erover verbazen: natuur afgebeeld op schermen, uitgerekend tussen de bomen en het groen. Dit werk, Shifting Ground van Nina van Tuikwerd, is een poëtisch videowerk over hoe we vergeten zijn hoe de natuur er ooit uitzag.

Het werk werd donderdagavond om 17.00 uur aangezet in het Tschumipaviljoen, een glazen tunnel met videoschermen aan de westzijde van het Hereplein.

Het landschap dat in de 27 minuten durende video getoond wordt, is een fictieve herinnering aan Groningen. Er zijn inheemse soorten te zien als kamgras, noordse zegge, paarse morgenster, roggelelie, rond wintergroen en steenbraam.

Venster

Volgens kunstenaar Van Tuikwerd heeft iedereen een eigen ‘venster’ dat bepaalt hoe je naar de natuur kijkt. Wie koeien en schapen als opgroeiend kind heeft gezien, zal dat in zijn venster plaatsen.

Van Tuikwerd: “Stel, mijn venster is heel klein, dan weet ik niet hoe de natuur eruit zag in de tijd van m’n ouders of grootouders. Mijn natuurhistorisch besef is dan ook klein. Zodra ik dat verbreed, zie ik wat voor veranderingen er hebben plaatsgevonden.”

De video kan volgens Van Tuikwerd de bewustwording over de veranderingen in de natuur vergroten en mensen stimuleren om anders met de natuur om te gaan.

Shifting Ground van Nina van Tuikwerd is te zien tot en met 6 maart volgend jaar.