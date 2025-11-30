Hinry stopt na jaren als presentator Sinterklaasintocht Ten Boer: “Dat gek doen, dat vind ik geweldig”

Hinry presenteerde vorige week voor de laatste keer de Sinterklaasintocht in Ten Boer. Foto: Dorpsbelangen Ten Boer

Ten Boer moet het volgend jaar bij de intocht van Sinterklaas stellen zonder de vertrouwde presentator Hinry Blaauw. Na zeven jaar de Sint bij de hand te hebben genomen, geeft Blaauw het stokje over. Hoewel hij toegeeft al spijt te hebben van zijn besluit, is het volgens hem tijd voor verandering.

“Ik vind het een geweldig feest, en in Ten Boer maken we er echt iets moois van”, vertelt Blaauw. “Maar aan alle mooie dingen komt een eind. Ik stop op het hoogtepunt. Soms is het goed om na al die jaren het stokje over te geven aan iemand anders, iemand die wellicht weer hele andere ideeën heeft. Een feest moet mee kunnen groeien, moet mee kunnen bewegen. Het moet niet stilstaan.”

Van kritiek naar actie

Zijn betrokkenheid begon in 2015, nadat hij in de jaren daarvoor met zijn eigen kinderen de intocht bezocht. “Ik ben iemand die altijd kritisch kijkt. Ik dacht: dit kan beter, dit kan mooier. Maar ik ben ook iemand die vindt dat als je kritiek hebt, je het ook moet laten zien hoe het beter kan.”

Die handschoen pakte hij op door de rol van presentator aan te nemen. Belangrijker nog: op zijn initiatief werd de intocht uitgebreid met een Sinterklaasfeest in de sporthal, direct na aankomst op het Koopmansplein. “Een uur lang is het dan feest, zingen, springen, dansen en gek doen. Dat gek doen, waarbij ik volop meedoe, miste ik. Juist door zo’n feest te organiseren, waar het gezellig is, raken mensen met elkaar in gesprek. Een warme, droge sporthal zorgt voor verbinding.”

Zijn aanpak wierp vruchten af. Blaauw stelt dat de intocht de afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen: “Absoluut. Ik heb goed zicht op de aantallen mensen vanaf het podium. Elk jaar zie ik dat het wat drukker wordt. Ten Boer heeft een prachtige intocht.”

Gas terug

Hoewel het enthousiasme overduidelijk is, moet Blaauw nu gas terugnemen. “Ik ben in het dorp overal bij betrokken. Dat vind ik ook leuk om te doen. Ik lever graag mijn aandeel om Ten Boer mooier te maken. Momenteel volg ik een opleiding en ik heb een eigen bedrijf waarmee ik events organiseer. Wat hier meespeelt, is dat ik wat gas terugneem, zodat er weer andere mogelijkheden ontstaan die ik op kan pakken.”

Zo zette hij twee jaar geleden met een groep een lokaal Sinterklaasjournaal op, iets wat dit jaar vanwege tijdgebrek niet lukte. “Wellicht dat ik dat, met diverse mensen, volgend jaar weer op ga pakken?”

Zijn laatste intocht ging niet onopgemerkt voorbij. Blaauw, die bekendstaat om zijn thematische kostuums, verscheen vorige week in een opvallend Pokémon-pak. “Voor elke intocht schaf ik een speciaal pak aan. Vorige week liep ik als een soort Pikachu door het dorp. Prachtig natuurlijk. Ik hou ervan om wat gek te doen, om er een leuk feestje van te maken.” Voor de toekomst sluit hij een terugkeer als presentator niet uit. “Voor nu wens ik mijn opvolger, die nog gevonden moet worden, heel veel succes. Ik weet dat diegene het fantastisch gaat doen.”

Twee jaar geleden werd in Ten Boer voor het laatst een Sinterklaasjournaal uitgezonden: