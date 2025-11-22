Hidde van Gestel wint Groninger Studenten Cabaret Festival

Foto: Bruno Rijsman - Wageningen and Groningen (Netherlands, July-August 2020) - 55, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101763000

Hidde van Gestel heeft vrijdagavond in de Stadsschouwburg het Groninger Studenten Cabaret Festival (GSCF) gewonnen. De docent Nederlands legde beslag op de prestigieuze drieslag: behalve de juryprijs won hij ook de persoonlijkheids- én de publieksprijs.

Dit is slechts de zevende keer in de 39-jarige geschiedenis van het festival dat één deelnemer alle drie de hoofdprijzen (Jury-, Publieks- en Persoonlijkheidsprijs) in de wacht sleept. Eerdere winnaars van het GSCF zijn grote namen als Jochem Meijer en Theo Maassen.

Van Gestel is in het dagelijks leven docent Nederlands op een middelbare school. Hij begon zijn cabaretcarrière al op achttienjarige leeftijd, in 2018. Zijn achtergrond in Nederlandse taal en cultuur en Taal- en Spraakpathologie was duidelijk hoorbaar in zijn finalevoorstelling.

De jury prees Van Gestel in het rapport om zijn vermogen het publiek makkelijk op het verkeerde been te zetten. “In hoog tempo en met veel fysieke ondersteuning brengt hij zijn absurdistische verhalen”, aldus het rapport. De jury gaf wel mee dat de show, hoewel sterk, nog ‘wat gekker’ mag worden.

Het GSCF begon woensdag met drie halve finales, waaruit naast Van Gestel ook Roos Vervelde en de ‘Vriendelijke Stiefvaders’ (bestaande uit Bart Jakobs en Teun Beurskens) zich plaatsten voor de finale.

Alle drie de finalisten zullen vanaf januari te zien zijn in de finalistentour, die door het hele land zal trekken.