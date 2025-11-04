Het heeft heel lang geduurd, maar de nieuwe Albert Heijn in Ter Borch is eindelijk open

De nieuwe Albert Heijn aan de Borchsingel in Ter Borch (Eelderwolde) is dinsdagmiddag officieel geopend. De supermarkt, die veel weerstand kreeg in de aanloop naar de bouw en bijna anderhalf jaar ongebruikt bleef door een tekort aan stroom, kan nu eindelijk de eerste klanten bedienen.

De nieuwe supermarkt ligt vlak bij de kruising van de Borchsingel en de Ter Borchlaan, naast twee basisscholen. De winkel heeft een oppervlakte van ongeveer tweeduizend vierkante meter, met daarbij ongeveer tweehonderd parkeerplaatsen. De winkel heeft, naast het gebruikelijke supermarktassortiment, ook een sushibar en een ruim opgezet zelfscanplein.

Volgens Albert Heijn keek het winkelteam lange tijd uit naar het moment van de opening. De eerste reacties van klanten waren dinsdagochtend positief, aldus de supermarktketen.

Deuren eindelijk open na protest, rechtszaken en stroomtekort

De komst van de supermarkt in Ter Borch had flink wat voeten in de aarde. Buurtbewoners maakten zich zorgen over verkeersveiligheid, stikstofuitstoot en de ligging naast scholen.

Actiegroep Stop Tynaarlo en meerdere inwoners voerden procedures bij de Raad van State. De gemeenteraad van Tynaarlo keurde de bouw in 2019 ternauwernood goed, met 12 van de 23 stemmen voor. Halverwege 2022 startte de bouw van het pand, maar het openen van de winkel werd herhaaldelijk uitgesteld.

Naast het protest was er vertraging door een tekort aan stroom. Door het overvolle stroomnet kon Enexis een zwaardere aansluiting voor het grote pand niet direct leveren. De winkel was daardoor al ruim anderhalf jaar klaar voor gebruik, maar kon niet open. De projectontwikkelaar probeerde via de rechter voorrang te krijgen bij de stroomaansluiting, maar dit lukte niet.