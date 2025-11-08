Herdenking verzetsstrijder Nicolaas van Baalen aan de Parklaan

Foto: ChristenUnie Groningen

Op dinsdag 11 november om 14.00 uur vindt aan de Parklaan 8 in Groningen een korte plechtigheid plaats ter nagedachtenis aan Nicolaas van Baalen.

Voor zijn voormalige woning is onlangs een gedenksteen geplaatst. Van Baalen was een Groningse verzetsstrijder die op 11 november 1944, precies 81 jaar geleden, in zijn eigen huis werd verraden en doodgeschoten. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij zijn moed en de betekenis van verzet in oorlogstijd.

Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.