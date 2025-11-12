Henk Schiffmacher tattoeert live in Forum Groningen

Foto: Paul Blom

Bezoekers van Forum Groningen krijgen aanstaande vrijdag de kans om de expositie TATTOO op een bijzondere manier te beleven, samen met Henk Schiffmacher.

De tattoo-legende leidt het publiek persoonlijk langs zijn favoriete stukken en tatoeëert live onder anderen de winnaar van de winactie TATTOO Stories. De expositie belicht de geschiedenis en betekenis van tatoeages met een groot aantal kunstwerken, foto’s, films en bijzondere objecten.

Tot en met 1 november konden bezoekers van TATTOO en liefhebbers van tatoeages hun eigen TATTOO Story insturen. In totaal kwamen er meer dan honderd inzendingen binnen. De winnaar krijgt vrijdagavond live in de tentoonstelling de iconische schedel van Schiffmacher getatoeëerd. Ook andere bezoekers van de avondopenstelling kunnen tegen betaling door hem een skull tatoeage laten zetten.

TATTOO is vrijdagavond tussen 18.00 en 22.00 uur te bezoeken. Henk Schiffmacher geeft om 18.30 uur een rondleiding door de expositie en is vanaf 20.00 uur aanwezig in de tattoo shop in de expositie om te tatoeëren.