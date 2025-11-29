Harde knal zorgt voor schade bij woning in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een harde knal heeft zaterdag aan het einde van de avond schade veroorzaakt bij een woning aan de Emmalaan in Haren. Niemand raakte gewond.

Rond 23.40 uur kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een mogelijke explosie. Behalve de Harense brandweer rukten daarop ook een ambulance en de politie uit naar het adres. “Buurtbewoners spreken van een erg harde knal die plaats heeft gevonden bij de voordeur van de woning”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Hulpverleners hebben onderzoek gedaan in en bij de woning. Er blijft geen sprake te zijn van brand. Wel is er schade. Een raam is door de knal kapot gegaan. Glasscherven liggen op de grond.”

Wat de oorzaak is geweest van de harde knal is onbekend, buurtbewoners vermoeden dat het mogelijk om zwaar vuurwerk zou zijn gegaan. De politie heeft bij de woning onderzoek gedaan. De Forensische Opsporing heeft op de locatie sporen veiliggesteld. Mensen die meer informatie hebben, of mogelijk in bezit zijn van camerabeelden, kunnen contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44.