Hanze-studente Rosa wint landelijke AI-wedstrijd

Rosa Meijer met haar prijs - Foto via Vereniging Hogescholen

Rosa Meijer, derdejaars student verpleegkunde aan Hanze, heeft woensdag de landelijke wedstrijd ‘Jij powered by AI?’ voor hbo-studenten gewonnen.

In haar winnende inzending droeg ze een zelfgeschreven gedicht voor, waarin één metafoor centraal stond: de tweede stethoscoop. Rosa gebruikte AI als klankbord voor de ritme en woordkeuze in het gedicht. De inhoud, toon en boodschap kwamen volledig uit haar eigen ervaring als verpleegkundestudent.

Hieronder vind je de inzending van Rosa:

Volgens de jury was haar werk “origineel, persoonlijk en verrassend”. De combinatie van de metafoor, de menselijke voordracht en een hoopvolle visie op de verpleegkunde maakt het krachtig en gelaagd.

Hoe beïnvloedt AI de toekomst van hbo’ers?

De wedstrijd, opgezet door de Vereniging voor Hogescholen, was bedoeld om hbo-studenten te laten zien hoe AI hun toekomstige werk beïnvloedt. Ruim tachtig studenten deden mee. Na een selectie koos de jury half oktober de beste tien inzendingen. Die waren zeer verschillend: van video’s en essays tot poëzie.

Uit de inzendingen blijkt volgens de jury dat studenten AI vooral zien als een hulpmiddel. Ze vinden het belangrijk zelf de regie te houden en letten ook op de ethische gevolgen van de technologie. Slechts een kleine groep van de studenten ziet AI als een risico voor de rol van de mens.