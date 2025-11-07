Hans de Waard trekt kar voor SP bij raadsverkiezingen, actrice Alina Kiers op plek vier

Hans de Waard - Foto: Niels Knelis

Hans de Waard is door de leden van de SP Groningen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.

Waar de huidige fractievoorzitter als lijsttrekker geen opvallende zet is voor de SP, is de invulling van plek vier op de kieslijst dat wel: zangeres, actrice en cabaretière Alina Kiers wil voor de SP een raadszetel gaan innemen. Kiers werd vooral bekend als onderdeel van de Bende van Baflo, samen met Pé Daalemmer en Rooie Rinus.

De top vijf op de SP-kieslijst wordt, naast De Waard en Kiers, gevormd door huidig raadslid Floor Mertens (plek twee), wethouder Eelco Eikenaar (plek drie) en nieuwkomer Iris Volders.

“Ik ben enorm vereerd dat ik de lijst voor de SP aan mag voeren”, aldus De Waar. “Ik vind het spannend en zie het als een grote verantwoordelijkheid. De SP weet namelijk wat er speelt in de Groningse dorpen en buurten. We voelen hoe hoog de huur is, dat zorg gemeden wordt en dat mensen zich onveilig voelen. Die geluiden in de raad laten horen is onze opdracht en daar wil ik vol voor gaan.”

Het verkiezingsprogramma is in de maak, besluit De Waard. Maar de lijsttrekker wil er, zolang deze niet is goedgekeurd door de gehele lokale partijafdeling, nog weinig over kwijt: “Ik mag er nu nog niet te veel over zeggen. Maar we hebben goede plannen om Groningen een fijnere plek te maken om te wonen, werken, om te leven.”