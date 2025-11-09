Handhaving tegen foutfietsers Grote Markt gaat door, ondanks vraagtekens van Student & Stad en VVD

De oliebollenkraam wordt opgebouwd op de Grote Markt. Foto: Rieks Oijnhausen

De gemeente zet de handhaving tegen foutfietsers op de Grote Markt door, ondanks de onvoltooide herinrichting van het gebied. Student & Stad en VVD zetten hier hun vraagtekens bij. Wethouder Broeksma stelt dat de inrichting en bebording voldoende zijn om al te handhaven.

De discussie ontstond na vragen van Student & Stad. Pablo Vermerris: “Drie weken geleden zijn op de Grote Markt 202 boetes uitgedeeld. Wij vinden dit opmerkelijk, aangezien de verkeerssituatie nog gaat veranderen door de verbouwing van de Oosterstraat en Gelkingestraat. Wij roepen de wethouder daarom op om geen handhavingsacties meer te initiëren totdat de situatie duidelijk is.”

De VVD deelt de kritiek. Rik Heiner (VVD): “Mijn partij heeft al eerder aandacht gevraagd voor de onduidelijke situatie. Wij waren verbaasd dat het college toch op handhaving is overgegaan. Wij zijn benieuwd hoe het college denkt over de kans dat een boete standhoudt bij de rechter, gezien de onduidelijkheid.”

Ook de Partij voor het Noorden (PvdN) heeft twijfels. Leendert van der Laan (PvdN) erkent: “De situatie is niet helemaal duidelijk op de Grote Markt. Aan de andere kant: er staan wel borden. Helemaal niet handhaven maakt het een halve vrijstaat, wat gevaren oplevert. Maar je kunt ook op andere manieren handhaven zonder direct boetes uit te delen.”

Reactie wethouder

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer reageerde dat de recente actie deels gericht was op opgevoerde fatbikes (als onderdeel van het brom- en snorfietsverbod dat in de binnenstad geldt). Hij benadrukte dat de periferie van de Grote Markt nog niet klaar is (Oosterstraat, Gelkingestraat, Kwinkenplein), maar dat handhaving op bepaalde plekken wel degelijk gerechtvaardigd is.

Broeksma legde uit: “De Grote Markt is niet alleen het plein voor het Stadhuis, maar het hele gebied vanaf de Guldenstraat tot aan het Market Hotel. Als je bijvoorbeeld tussen de feestwinkel en de oude V&D fietst, dan weet je: dit is geen fietspad. Je moet een oliebollenkraam ontwijken, er staat een bloemenkraam en er komt winkelend publiek uit winkels.” De wethouder wees op het non-discriminatiebeginsel: “Als je bij een handhavingsactie andere overtredingen signaleert, zoals fietsen in een voetgangerszone waar borden staan, dan moet je daar ook op handhaven. Voor elke fietser is daar duidelijk: ik doe iets wat hier niet mag.”

Over de juridische houdbaarheid van de boetes stelde Broeksma: “Of het standhoudt bij de rechter, dat gaan we zien. Ik vermoed van wel, omdat het op de borden duidelijk leesbaar is.”

Verkeersstromen

De discussie ging ook over de onduidelijke fietsroutes. Vermerris vroeg naar het eenrichtingsverkeer in de Gelkingestraat en Oosterstraat wat nu niet duidelijk is. Daarmee doelt het raadslid op de noord-zuidroute en de zuid-noordroute voor fietsers. Broeksma bevestigde: “Beide straten zijn inderdaad eenrichtingsverkeer. Waar je wel en waar je niet mag fietsen, is momenteel minder duidelijk dan hoe het zou moeten zijn. De herinrichting van de straten is nodig. Maar als het klaar is, zal de bedoeling duidelijk zijn, ook door middel van de informatie op de borden.”

Heiner besloot met de observatie dat de situatie voor veel mensen nog niet duidelijk is. Broeksma reageerde: “Ik denk dat we dit delen. En dit zien we ook als oproep om het duidelijker te maken.”