Haarscheurtjes in dwarsliggers onder spoor tussen Stad en Sauwerd, vroege spitstreinen naar Stad vallen uit

Foto: facebook.com/treinnoord

In de dwarsliggers onder het spoor tussen Groningen en Sauwerd zijn vorige week haarscheurtjes ontdekt in de dwarsliggers onder het spoor. Daardoor is één van de twee sporen niet bruikbaar. Arriva is blij dat dagelijks maar twee treinen uitvallen door het euvel, maar op andere ritten op het traject kan wel vertraging ontstaan.

Volgens een woordvoerder van ProRail zijn de haarscheurtjes vorige week donderdag gevonden tijdens een inspectie. De scheurtjes zitten in dwarsliggers op een stuk spoor van ongeveer vierhonderd meter. ProRail zal de dwarsliggers moeten vervangen. Over wanneer en hoe dat gaat gebeuren en hoe lang dat duurt, moet volgende week duidelijkheid volgen.

Een woordvoerder van Arriva bevestigt de verstoring en stelt dat de problemen in de dienstregeling redelijk zijn opgelost. Er vallen iedere dag maar twee treinen uit, namelijk de spitstreinen van 7:34 en 08:04 uur uit Warffum. Maar Arriva waarschuwt reizigers wel rekening te houden met vertraging op andere treinenritten. Omdat de treinen maar over één van de twee sporen kunnen rijden op het probleemtraject, moeten treinen soms even op elkaar wachten.