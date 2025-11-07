Gyas heeft extra geld nodig voor verbouwing boothuis en roeit daarom ‘rondje om de wereld’

Foto: Rieks Oijnhausen

Studentenroeivereniging Gyas wil graag beginnen met de verbouwing van het botenhuis aan het Hoornsediep, maar door lang uitstel zijn de kosten hoger uitgevallen dan gepland. Om het laatste deel van het geld bij elkaar te krijgen, organiseert Gyas daarom een ‘ouderwetse sponsorloop’, in de vorm van een ‘rondje om de wereld.

Tijdens de actie ‘Gyas wint de verbouwing’, die volgende week vrijdag begint, proberen deelnemende roeiers in tien dagen tijd om samen 40.075 kilometer af te leggen. Dat is precies de omtrek van de aarde.

Volgens Koen Busschers van Gyas is de actie opgezet als een ‘ouderwetse sponsorloop’: deelnemers roeien een aantal kilometers en zoeken zelf sponsoren, zoals familie, vrienden, buren of collega’s. De inzameling is volgens Busschers hard nodig, omdat de grootste studentenroeivereniging van Nederland aan het begin staat van een verbouwing van het clubgebouw.

“De plannen liggen klaar, de energie is er en de ambitie ook”, vertelt Busschers. “Wat we nog missen, is het laatste deel van het geld om daadwerkelijk te kunnen beginnen. Vanwege het uitstel van de bouw is de bouwsom namelijk hoger uitgevallen dan verwacht.”

‘Tien dagen om dit voor elkaar te krijgen’

Sponsoren kunnen een bedrag doneren via de GoFundMe-pagina voor de actie. De roeiers kunnen zich binnenkort inschrijven voor tijdsblokken om hun kilometers af te leggen. Meer informatie is te vinden via deze speciale actiesite van Gyas.

Met de actie hoopt Gyas genoeg geld in te zamelen om de verbouwing te starten. Doel is tweehonderdduizend euro. De vereniging hoopt daarom dat zoveel mogelijk mensen meedoen, besluit Busschers: “Dat heeft direct invloed op of de verbouwing doorgaat. We hebben maar tien dagen om dit voor elkaar te krijgen. Dit lukt ons alleen samen.”