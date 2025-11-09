Gruno’s Postharmonie gooit hoge ogen tijdens concertconcours: “Een dikke eerste prijs, we zijn enorm blij”

Gruno’s Postharmonie uit de stad heeft zaterdag de eerste prijs gewonnen tijdens het concertconcours dat gehouden werd in het muziekcentrum in Enschede. De harmonie behaalde 86,75 punten. Voorzitter Johan Zaagman is apetrots.

Johan, van harte gefeliciteerd!

“Dankjewel! We zijn ontzettend blij. Tijdens het concert hadden we al het gevoel dat het lekker ging. Ik denk dat ik namens alle leden spreek, als ik zeg dat we met een goed gevoel van het podium gingen. En dat kwam tot uiting in het aantal punten dat we kregen. De puntenschaal loopt in principe van nul tot honderd. Met 86,75 punten zet je een heel mooi resultaat neer. Dat bleek ook duidelijk uit het juryrapport. Er werden veel positieve punten beschreven, maar er werden ook verbeterpunten genoemd. Daar zijn we ook blij mee, want we zijn een harmonie die zich altijd wil verbeteren.”

Het stuk dat jullie speelden, ‘Tales and Legends’ van Etienne Crausaz, is niet het makkelijkste stuk…

“Dat klopt. We spelen in de Eerste Divisie. Wij kunnen een stuk kiezen uit een lijst die door de KNMO is opgesteld. Het gaat om stukken die pittig zijn. Het is bij dit concours niet zo dat elk orkest hetzelfde stuk speelt. Je kunt als harmonie of orkest kiezen wat het beste bij jou past. Niet elk stuk leent zich voor elke bezetting bijvoorbeeld. Wij hebben daarbij vooral gekeken wat bij ons past, wat voor het publiek leuk is om naar te luisteren, maar wat ook leuk is voor de muzikanten om te spelen. ‘Tales and Legends’ was één van de stukken die we gespeeld hebben. Dit is wat meer gedragen en heeft een mooie melodie. Het andere stuk dat we speelden, de Tom Sawyer Suite, is wat vrolijker. Het zijn stukken die goed bij ons passen.”

Dit vond plaats in het muziekcentrum in Enschede. Een locatie waar jullie nog niet eerder gespeeld hadden…

“Dat klopt. En dat is spannend. Hoe klinkt een zaal bijvoorbeeld? Hoe is de akoestiek? Dit weet je pas wanneer je met elkaar begint te spelen. Gelukkig konden we beginnen met een inspeelwerk waardoor iedereen kon wennen aan de zaal. Dit stuk werd door de jury niet beoordeeld. Dat gaf ons de mogelijkheid om te wennen. En eigenlijk bleek het heel erg mee te vallen. In Enschede hebben ze een erg prettige zaal, waarbij het geluid goed tot zijn recht kwam en goed voor het publiek was te volgen.”

Is het na afloop van jullie concert nagelbijten hoe de jury het stuk gaat beoordelen?

“Dat valt wel mee. Je hebt wedstrijden waarbij deelnemende orkesten heel erg aan het strijden zijn. Als Gruno’s Postharmonie spelen wij voor onszelf. Onze insteek is om een mooi puntenaantal op te halen. Maar wij zijn niet bezig met een strijd, waarbij we willen winnen van onze collega’s. We zitten in de Eerste Divisie, en dat is ook een plek die ons heel goed bevalt. We zouden in principe nog een divisie hoger kunnen, naar de Concertdivisie. Maar dan heb je het wel over de buitencategorie. Dat is echt heel wat anders. We zouden dan drie keer op rij boven de negentig punten moeten scoren. Dus nee, geen spanning, maar dit resultaat is fantastisch.”

Hoe verloopt dan een terugreis naar Groningen?

“Dat was heel gezellig. Op de reis terug hebben we onderweg met elkaar wat gegeten. Dat was erg leuk en gezellig. Dan komt ook het juryrapport op tafel en wordt er bekeken wat de jury schrijft. En ook de eigen waarnemingen worden dan gedeeld. Dat is heel gezellig. De afgelopen tijd is er hard en druk geoefend op dit stuk. En dat je dan met zo’n mooi resultaat terug mag naar Groningen, dat is natuurlijk fantastisch.”

Zijn jullie ook van plan om dit stuk binnenkort in Groningen op te voeren?

“Daar hebben we op dit moment geen plannen voor, maar ik sluit het niet uit. Wat ik al zei, er is veel tijd en energie in gestoken om dit stuk ons eigen te maken. Eigenlijk is het zonde als je de energie die erin gestoken is, niet optimaal benut. Dus dit is zeker iets waar we over na gaan denken. En ook een goede reden om onze kanalen goed in de gaten te houden.”

Barbara Wijers maakte een filmpje van het eerste deel van het concert: