Grote groep ernstig verwaarloosde dieren binnengebracht bij Dierenopvangcentrum

Onder de dieren een groep van acht loopeenden. Foto: Dierenopvangcentrum Groningen

Bij het Dierenopvangcentrum Groningen aan de Oude Adorperweg is de afgelopen dagen een grote groep ernstig verwaarloosde dieren binnengebracht. Dat meldt de organisatie op sociale media.

Het gaat om zeventien kippen, tien konijnen, twee pauwen en acht loopeenden. “De kippen, pauwen en eenden zijn allemaal compleet uitgehonderd”, schrijft het Dierenopvangcentrum. “Het borstbeen van alle dieren steekt eruit. Ook de konijnen zijn broodmager. Hun vachten zijn helemaal vervuilt en zitten vol ontlasting.” Op sociale media deelt de organisatie foto’s van dieren die er slecht aan toe zijn.

Waar de dieren vandaan komen is onbekend. “Uiteraard is er werk gemaakt tegen de eigenaar. Alleen kunnen we hier vanwege de privacy niks over plaatsen.” Een dierenarts heeft alle dieren nagekeken. De komende tijd zullen ze opgevangen en behandeld worden door het Dierenopvangcentrum.