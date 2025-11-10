Groningse onderzoeker vindt nieuwe manier om donororganen beter te beschermen tijdens transplantatie

Foto: Rijksuniversiteit Groningen

Donororganen kunnen mogelijk beter bewaard blijven als ze tijdens het koelen worden beschermd tegen schade door ijzerdeeltjes. Dat blijkt uit het onderzoek van Lucas Gartzke, die dit najaar promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).Bij transplantaties worden organen gekoeld om ze langer goed te houden. Maar dat koelen en later weer opwarmen kan cellen beschadigen. Gartzke ontdekte dat dit komt door ijzerradicalen – kleine, reactieve deeltjes die DNA aantasten en zo celdood veroorzaken. De onderzoeker kwam tot de conclusie dat bepaalde middelen, zoals Ferrostatin-1, SUL-150 en deferasirox, deze schade kunnen voorkomen als ze op tijd worden toegediend.

Vooral deferasirox, dat ijzer bindt, bleek goed te werken in proeven met varkensnieren. Gartzke keek ook naar de eikelmuis, een winterslaper die zijn ijzer beter in balans houdt tijdens de kou, waardoor minder ijzer vrijkomt tijdens het ontwaken. Dat gaf meer inzicht in hoe cellen zichzelf kunnen beschermen.