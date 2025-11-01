Groningse meubelfabriek één van de meest duurzame bedrijven van 2025

Foto: Google Maps

Meubelfabriek Zwartwoud aan de Rigaweg is uitgeroepen tot een van de winnaars van de Duurzame Dertig 2025. De prijs, die de meest innovatieve en impactvolle duurzame initiatieven in Noord-Nederland beloont, werd afgelopen week uitgereikt in Veenhuizen tijdens de vierde editie van het evenement.

De Groningse meubelfabriek sleepte de prijs in de wacht dankzij zijn revolutionaire concepten voor overheden en grote bedrijven, waarbij circulair ontwerp centraal staat. Zwartwoud overtuigde de jury met zijn creatieve en toekomstgerichte aanpak, waarbij afval wordt omgezet in hoogwaardige interieurs. “Dit geeft een euforisch gevoel”, vertelde directeur Karst Wouda direct na de winst aan het Dagblad van het Noorden. “Dit is een mooie erkenning voor alles waar je mee bezig bent.”

De fabriek maakt bijvoorbeeld ‘circulaire’ plantenbakken die zijn vervaardigd uit oude kantoorbureaus en produceert ‘biobased’ kasten met aardappelschillen als basismateriaal. De jury roemt Zwartwoud specifiek omdat het bedrijf concepten blijft vernieuwen en niet stilstaat. Een cruciale factor in het winnende concept is de garantie dat al het materiaal behouden blijft voor de toekomst. Zwartwoud levert bij elk meubelstuk bouwtekeningen aan klanten, zodat de interieurs te zijner tijd volledig gedemonteerd en hergebruikt kunnen worden.

Andere winnaars

Naast de Groningse winnaar werden nog twee bedrijven onderscheiden in hun categorie. De categorie ‘Mens en leefomgeving’ werd gewonnen door Better foar Letter uit Menaam. Deze voedselcoöperatie werd geprezen om hun inzet voor eerlijke, lokale en biologische producten. De organisatie exploiteert buurtwinkels met groente en fruit rechtstreeks van de boer. Voor het eerst dit jaar konden bedrijven ook winnen in de categorie ‘Duurzame Samenwerking’. Hier won het Oerol Festival van Terschelling. Het festival zet zich in om, in samenwerking met alle andere eilanderevenementen, de festiviteiten zo te organiseren dat deze geen negatieve invloed hebben op het kwetsbare Unesco Werelderfgoed.

De Publieksprijs ging dit jaar naar NHL Stenden en Wildlands in Emmen. De samenwerking tussen de hogeschool en het dierenpark is bijzonder: studenten helpen het dierenpark te verduurzamen en gebruiken zelfs olifantenmest op het lab om nieuwe producten te maken, zoals wegbordjes en lampenkappen. De Duurzame Dertig wordt georganiseerd door een samenwerking van verschillende partijen, waaronder de kranten Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad, de organisaties Circulair Friesland en Circulair Groningen-Drenthe, VNO-NCW MKB Noord, en mede mogelijk gemaakt door de Provincies Drenthe, Fryslân en Groningen, de Rabobank en Omrin.