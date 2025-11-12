Groningse Lois Abbingh in selectie voor WK Handbal

Lois Abbingh schiet op doel tegen Servië. Foto: Nederlands Handbalverbond.

De Groningse Lois Abbingh is geselecteerd voor het WK Handbal dat over twee weken begint. Bondscoach Henrik Signell heeft gekozen voor een selectie met deels zeer ervaren speelsters.

De 33-jarige Abbingh heeft zo’n 145 interlands op haar naam staan. Ze speelt momenteel voor Borussia Dortmund Handball. “Het is een goede mix van ervaren en jonge spelers die hebben laten zien dat ze klaar zijn om te presteren. Met dit team geloof ik echt dat we ver kunnen komen,” aldus bondscoach Henrik Signell. “Het feit dat we het wereldkampioenschap thuis spelen, maakt het nog specialer.”

De selectie speelt ter voorbereiding op het WK op zaterdag 22 november in Wognum (Noord-Holland) nog een oefenwedstrijd tegen Brazilië. Het WK vindt plaats van 27 november t/m 14 december, deels ook in Duitsland. De Nederlandse vrouwen spelen alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam, te beginnen met de voorronde, op vrijdag 28 november tegen Argentinië. Twee dagen later is Egypte de tegenstander en weer twee dagen later Oostenrijk.