Groninger Landschap koopt 3,7 hectare voor nieuwe natuur in Hunzedal

Foto: Marleen Annema voor Het Groninger-Landschap

Het Groninger Landschap heeft 3,7 hectare nieuwe natuurgrond gekocht in het Hunzedal. De nieuwe grond ligt in de Oostpolder en sluit direct aan op natuur die al in bezit is.

De aangekochte grond bestaat uit historische petgaten en legakkers uit de eerste helft van de vorige eeuw. Nu is het een waterrijk landschap en daarmee belangrijk als leefgebied voor vogels, aldus het Groninger Landschap. In het gebied worden grote aantallen eenden, aalscholvers en steltlopers gezien, maar zo nu en dan ook bijzondere soorten zoals de grote zilverreiger en de ijsvogel. Daarnaast worden er regelmatig otters en bevers gespot.

Zodra de notaris de koop heeft afgerond, wordt het gebied officieel toegevoegd aan het natuurgebied in het Hunzedal. Het terrein is de afgelopen jaren nauwelijks gebruikt en daardoor sterk verwilderd. Het Groninger Landschap gaat daarom eerst onderhoud doen en de toegankelijkheid herstellen, voordat het helemaal als natuurgebied wordt beheerd.