Groninger krijgt drie maanden cel voor diefstal duizenden blikjes Red Bull

De rechtbank in Assen heeft maandag een 49-jarige man uit Groningen (zonder vaste woon- of verblijfplaats) veroordeeld tot drie maanden cel, omdat hij een palletwagen en bijna zesduizend blikjes Red Bull ontvreemde bij een distributiecentrum in Peize.

De rechter vond de strafeis van het Openbaar Ministerie (een deels voorwaardelijke taakstraf van 240 uur) te laag, aldus RTV Drenthe. De rechter vond dat de man, die al een uitgebreid strafblad heeft, zijn daad bijzonder goed had doordacht. Naast de celstraf moet de man ruim vijfduizend euro terugbetalen aan zijn voormalige werkgever.

De verdachte liep in september tegen de lamp, toen een bewakingscamera’s van zijn werkgever vastlegde hoe hij de palletwagen stal. Daarop volgde ontslag. Anderhalve maand later dook de man ineens weer op bij het bedrijf, waarna bleek dat de 760 blikjes Red Bull uit het distributiecentrum in Peize waren verdwenen. De camera’s deden opnieuw hun werk en legden vast hoe de man de pallets met energiedrankjes naar buiten reed en in een bestelbus laadde, waarmee twee andere (niet geïdentificeerde) mannen met de roofwaar wegreden.