Groninger atleet Nik Lemmink wordt nationaal crosskampioen

Nik Lemmink, 4 Mijl 2024.

Nik Lemmink is zondag tijdens de Warandeloop in Tilburg nationaal crosskampioen geworden. De 27-jarig atleet van Team 4 Mijl en Groningen Atletiek voltooide de 10 kilometer in 29 minuten en 46 seconden.

Lemmink, in het dagelijks leven jurist, won onbedreigd. Hij had een voorsprong van 13 seconden op Jesse Fokkenrood en 23 seconden op Stefan Nillessen. Lemmink werd op 5 oktober al Nederlands kampioen 10 kilometer op de weg. Begin deze maand won hij de Plantsoenloop. De snelle Groninger had zich eerder al geplaatst voor het EK Cross, op 14 december in Portugal. Vorig jaar deed hij voor het eerst mee aan het EK en toen eindigde hij als op plaats 28.

Ditmaal heeft Lemmink snode plannen: “Ik wil nu meer van voren lopen,” zei hij na afloop voor de camera van de NOS. “Dus iets agressiever dan vorig jaar. Ik wil wel eens zien hoe dat gaat.”

Zijn clubgenote Jetske van Kampen kwam in Tilburg nipt tekort voor een medaille. De 26-jarige atlete werd vierde op de korte cross over 1875 meter. Nick Marsman, ook van Team 4 Mijl, werd derde op de korte cross. Hij moest zijn titel van vorig jaar afstaan.