Groningen zoekt een nieuwe stadsdichter

Foto: Harmen van der Vaart

Esmé van den Boom stopt aankomende januari als elfde stadsdichter van Groningen. Twee jaar lang heeft ze haar liefde voor de stad in poëzie mogen uitgedragen. De zoektocht naar een opvolger kan daarom beginnen.

De stadsdichter brengt poëzie onder de aandacht van de Groningers, schrijft over gebeurtenissen in de gemeente en treedt op bij belangrijke evenementen. In totaal schrijft de stadsdichter twaalf gedichten voor de stad. Ervaring voor deze rol een vereiste.

De nieuwe dichter krijgt een aanstelling voor de periode 2026 – 2028. Daarvoor moet er een motivatiebrief, een bibliografie en drie gedichten geschreven worden. Meer informatie over de procedure en het aanmeldformulier is te vinden op noordwoord.nl.

