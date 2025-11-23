Groningen Swim Challenge overhandigt ruim 124.000 euro aan UMCG

Foto: Rieks Oijnhausen

De organisatie van de Groningen Swim Challenge heeft deze week een cheque overhandigd met het eindbedrag aan het UMCG Kanker Researchfonds. Het geld gaat gebruikt worden om onderzoek te kunnen doen naar de ziekte.

“We hebben met de editie van de Groningen Swim Challenge van dit jaar het prachtige eindbedrag van 124.622 euro opgehaald,” laat voorzitter Luuk Duursma weten. “Het indrukwekkende bedrag is bijeengebracht door honderden zwemmers die op 31 augustus het water in gingen om samen impact te maken. Dankzij hun inzet kunnen vier baanbrekende onderzoeken naar kanker door het UMCG worden gefinancierd.”

De elfde editie van de Groningen Swim Challenge vond plaats van 30 tot 31 augustus. Het evenement bestaat uit verschillende onderdelen: de Classic Swim waarbij deelnemers 35 kilometer van Zoutkamp naar de Oosterhaven zwemmen, de City Swim met afstanden van 3,8 en 2,1 kilometer, en de Junior Swim voor kinderen. Bij het laatstgenoemde onderdeel leggen kinderen een parcours af in de Oosterhaven.

Na de finish werd aanvankelijk bekendgemaakt dat er een bedrag van ruim 115.000 euro was opgehaald. Duursma sprak toen echter al de verwachting uit dat dit bedrag nog verder zou gaan groeien, en die verwachting is meer dan waargemaakt.