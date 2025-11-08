Groningen sluit herdenkingsjaar ’80 jaar vrijheid’ af

CdK René Paas, foto Rieks Oijnhausen

In de Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg vond zaterdag de afsluitende bijeenkomst plaats van het herdenkingsjaar.

Groningen stond dit jaar stil bij 80 jaar vrijheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Commissaris van de Koning René Paas voerde het woord, er was muziek (onder meer liedjes uit de jaren 40) en de film ‘Landgetuigen’ was te zien. Die gaat over sporen van de Tweede Wereldoorlog die nog zichtbaar zijn in het Groninger landschap.

De bijeenkomst werd afgesloten door de onthulling van het kunstwerk ‘Freedom is Fluïd’, gemaakt door het kunstenaarsduo Paul&Albert, in het Bevrijdingsbos.