Groningen presenteert koersdocument voor nieuwe omgevingsvisie 2050

Foto via Gemeente Groningen

Tijdens het toekomstfestival Let’s Gro heeft de gemeente Groningen het koersdocument omgevingsvisie Groningen gepresenteerd. In dit document staan de eerste contouren van hoe Groningen er in 2050 uit zou kunnen zien.

De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en organisaties verder bouwen aan deze visie voor de toekomst. Volgens de gemeente is de input van iedereen in stad en ommeland essentieel. “We willen dit niet alleen bedenken, maar samen bepalen hoe onze gemeente er in 2050 uitziet,” aldus de gemeente. Het koersdocument bevat vijf ambities die de basis vormen voor de nieuwe omgevingsvisie. De gemeenteraad zal hier later een besluit over nemen.

Vijf ambities voor Groningen 2050

1. Groningen van en voor iedereen

De gemeente streeft naar een leefbare, zorgzame en veerkrachtige samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat betekent investeren in werkgelegenheid, betaalbare woningen, goede zorg en gelijke kansen. Groningen moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen.

2. Kern van onderwijs, cultuur en creativiteit

Groningen wil haar unieke positie als kennis- en cultuurstad verder versterken. Onderwijs, cultuur en creativiteit vormen volgens de gemeente de motor van de economie en zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat. Door deze kracht te behouden en uit te breiden, wil Groningen ook het verdienvermogen van de regio vergroten.

3. Stad en regio als één ecosysteem

De gemeente ziet stad en regio steeds meer als één samenhangend geheel. Economie, werkgelegenheid, mobiliteit en klimaat houden niet op bij de gemeentegrens. Groningen wil daarom sterker inzetten op samenwerking binnen het regionale ecosysteem, waar stad en ommeland elkaar versterken.

4. Een klimaatbestendige en gezonde omgeving

De gevolgen van klimaatverandering vragen om aanpassingen in de openbare ruimte. De gemeente wil zorgen voor een toekomstbestendig water- en bodemsysteem, meer groen, schonere lucht en minder overlast. Gezondheid en leefkwaliteit staan daarbij centraal.

5. Op weg naar een CO₂-neutraal Groningen

Groningen wil zo snel mogelijk CO₂-neutraal worden. Hoewel landelijke en Europese regels de uitstoot al beperken, neemt de gemeente graag zelf het voortouw. “Als voormalige energieleverancier van Nederland willen we nu koploper worden in de energietransitie,” aldus de gemeente.

