Groningen kukelt omlaag op ranglijst ’toiletvriendelijke’ gemeenten, Stad verliest zelfs koppositie in provincie

Met een rapportcijfer van 3,4 is Groningen het afgelopen jaar flink minder ‘toiletvriendelijk’ geworden, zo blijkt uit het jaarlijkse toiletvriendelijkheidsonderzoek van het Maag-Lever-Darmfonds.

De gemeente staat nu op plek 161 in de landelijke ranglijst van het MDL Fonds. De gemeente kreeg dit jaar een dikke onvoldoende: een 3,4. Ter vergelijking: in 2024 scoorde Groningen nog een 5,8. Daarmee haalt de stad, die vorig jaar nog het beste scoorde in de provincie, zelfs de top-5 niet.

De cijfers voor de provincie vallen ook landelijk tegen: geen enkele gemeente in Groningen staat in de top 50 van Nederland. Ter vergelijking: de gemeente Westerkwartier scoort het best in Groningen, maar haalt slechts een 4,2 als eindcijfer.

OOG maakte een maand geleden nog een item over openbare toiletten in Groningen, nadat het invalidentoilet op het Hoofdstation tijdelijk werd gesloten:

‘Actie uit Stadhuis helpt nog niet’

De gemeente deed vorig jaar onderzoek naar de stand van zaken rond toiletten in de gemeente, nadat Groningen ook in 2023 slechte cijfers kreeg van het MDL Fonds. Daaruit bleek dat vrijwel de hele binnenstad overdag voldoet aan de Toiletnorm, terwijl dorpscentra zoals Haren en Ten Boer volledig aan de norm voldoen. In de avond en in veel parken en winkelcentra neemt het aantal toegankelijke toiletten echter sterk af.

De gemeente wil daarom de vindbaarheid van toiletten vergroten via de HogeNood-app en nieuwe raamstickers. Ook wordt onderzocht welke locaties prioriteit hebben voor extra voorzieningen. Eerder dit jaar voegde de gemeenteraad daaraan toe dat de gemeente een uitgebreider plan moet maken, onder meer om ook in de avonduren openbare toiletten beschikbaar te hebben. Daarnaast moet er een verantwoordelijke binnen de gemeente worden aangesteld die ervoor zorgt dat het toiletbeleid beter wordt uitgevoerd en meer prioriteit krijgt.

Maar daar is weinig van te merken, aldus het MDL Fonds: “Dit heeft nog niet tot een concrete verbetering van de situatie geleid. Groningen heeft wel het hoogste percentage openbare toiletten van de provincie.”

Jaarlijkse ranglijst

Het MDL Fonds stelt jaarlijks de Ranglijst Toiletvriendelijkheid bij Gemeenten op. Dat doet het fonds op basis van de kwaliteit, beschikbaarheid en het beleid rond openbare en opengestelde toiletten.

Het MDL Fonds lanceerde op Wereld Toilet Dag (19 november) ook de WC-Wijzer. Deze app brengt meer dan 8.000 openbare en opengestelde wc’s in Nederland in kaart en helpt iedereen snel een geschikt toilet te vinden. Goede toiletvoorzieningen zijn belangrijk voor mensen met maag-, darm- of leverziekten, senioren en ouders met jonge kinderen.