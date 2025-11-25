Groningen krijgt miljoenen om wachtrij GGZ te verkleinen

Foto: pimnana via Pixabay

De regio Groningen krijgt twintig miljoen euro vanuit het Rijk om de mentale gezondheidszorg te vernieuwen. Het geld komt uit het Integraal Zorgakkoord en is bedoeld voor het transformatieplan ‘Groningen, met gezond verstand!’ van Mentaal Gezond Groningen. Met dit plan willen betrokken organisaties de zorg toegankelijker maken en de lange wachtlijsten in de GGZ verminderen.

In Mentaal Gezond Groningen wordt samengewerkt door gemeenten, huisartsen, GGZ-instellingen, welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen en de zorgverzekeraars. In het eerder genoemde transformatieplan stellen zij dat inwoners, en dan met name jongeren, niet altijd meteen specialistische GGZ-zorg nodig hebben. Als dat wel zo is, worden groepsbehandelingen en voorzorggroepen het eerste station.

Inwoners die mentaal in de knoop zitten, moeten op meer plekken een eerste gesprek kunnen krijgen. Wie zich meldt met problemen, wordt in de nieuwe aanpak eerst zoveel mogelijk doorverwezen naar andere hulpverleners: de huisarts, sociaal werkers, welzijnscoaches, ervaringsdeskundigen en minder zwaar opgeleid psychologisch GGZ-personeel. Mentaal Gezond Groningen wil mensen met lichte klachten daarnaast vaker begeleiden richting werk, sport en betere sociale contacten. Pas wanneer duidelijk is dat iemand echt behandeling nodig heeft, wordt doorverwezen naar de GGZ.

Het platform Mentaal Gezond Groningen, dat de plannen coördineert, wil dat over acht jaar tien procent minder GGZ-zorg nodig is in de provincie. De wachtlijsten in de GGZ zijn overal lang, ook in Groningen. Zeker omdat de mentale gezondheid van inwoners in de provincie sterker onder druk staat dan in andere gebieden, door armoede, schulden, slechte woonomstandigheden, prestatiedruk, gezinsproblemen en de gevolgen van gaswinning.

Het geld moet er daarom voor zorgen dat hulpverlenende organisaties en de GGZ beter met elkaar afstemmen waar iemand naartoe kan voor passende hulp. Als er in een gebied een tekort ontstaat aan bepaalde vormen van zorg, willen de samenwerkende partijen dat snel kunnen oplossen, zodat het cruciale aanbod beschikbaar blijft.