Groningen krijgt 67 miljoen van het Rijk voor nieuwbouwwijken in gemeente

Impressie: KCAP

De gemeente Groningen ontvangt een bedrag van ongeveer 67 miljoen euro van de Rijksoverheid om de bereikbaarheid van nieuwe, nog te realiseren, wijken te verbeteren. Daarnaast is het geldbedrag ook bedoeld om uitdagingen zoals netcongestie en de opvang van water in deze gebieden aan te pakken.

Het bedrag maakt onderdeel uit van een groter pakket van het kabinet. In totaal wordt er 2,5 miljard euro voor infrastructuur en bereikbaarheid en 877 miljoen euro voor gebiedsbudget uitgetrokken. Het doel is om met het geld de realisatie van ongeveer 273.000 woningen verspreid over het land te bespoedigen.

Ongeveer 1,3 miljard euro van dit totale budget wordt gebruikt voor voorstellen gericht op Woningbouw op Korte Termijn (WoKT), een categorie waar de Groningse aanvraag onder valt. De bouw van deze woningen moet volgens de rijksvoorwaarden uiterlijk in 2034 zijn gestart. De overige 1,2 miljard euro aan infrastructuur en het gebiedsbudget wordt geïnvesteerd in grootschalige, langlopende woningbouwgebieden elders in Nederland.

In de gemeente Groningen gaat dit geld naar wijken als Suikerzijde, De Eems, Stadshavens en De Nieuwe Held. De projecten zijn door het Rijk geselecteerd op basis van de verwachte snelheid van realisatie én het positieve effect op de regionale hoofdverkeersnetwerken.

Hoewel de verwachting is dat het extra geld de realisatie niet per se versnelt, zorgt de subsidie er wel voor dat de wijken direct goed bereikbaar zullen zijn. Voor Groningen is het geldbedrag cruciaal: zonder deze subsidies zouden woningen in nieuwbouwwijken dichter op elkaar gezet moeten worden om het project financieel rendabel te krijgen. Nu de Rijksoverheid met geld komt, is die noodzaak minder waardoor er in de wijken meer groen en ruimte kan worden aangelegd.