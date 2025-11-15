GroenLinks-PvdA presenteert kandidatenlijst, oud-burgemeester Wallage lijstduwer

Foto: Sebastiaan ter Burg from Utrecht, The Netherlands - Jacques Wallage, Right to Know Day 2011, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70288625

De fractie van GroenLinks-PvdA heeft de kandidatenlijst voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd. Vooralsnog gaat het om een concept-lijst: de leden moeten de lijst nog vaststellen.

Afgelopen week werd al bekend dat huidig PvdA-wethouder Rik van Niejenhuis de rol van lijsttrekker op zich zou nemen. “Het is voor mij een hele grote eer om voorgedragen te zijn als lijsttrekker”, aldus Van Niejenhuis. “Wij bouwen niet alleen aan een nieuwe partij. We bouwen vooral aan een eerlijk en groen Groningen en dat is harder nodig dan ooit.” En dat blijkt ook uit de concept-lijst waar de namen van vijftig kandidaat-raadsleden op staan vermeld. Op plaats twee vinden we huidig GroenLinks-wethouder Mirjam Wijnja terug. Op plaats drie een opvallende naam: Stephanie Bennett. Zij is op dit moment Statenlid in de provincie.

GroenLinks

GroenLinks heeft op dit moment negen zetels in de Groningse gemeenteraad. Fractievoorzitter Jeffry van Hoorn vinden we op de concept-lijst terug op plaats vijf en Elte Hillekens op plaats zeven. Ook Femke Folkerts (9), Tim van de Vendel (12), Justine Jones (14), Ceciel Nieuwenhout (15) en Peter Swart (21) hebben een plek gekregen op de lijst. Nestor van de huidige gemeenteraad Benni Leemhuis staat op plek 25. Ook Jan Visser (37) en Sophie Middelhuis (39) staan op de lijst, maar zij zullen in de nieuwe raadsperiode waarschijnlijk niet terugkeren.

PvdA

PvdA heeft nu zes zetels. Huidig fractievoorzitter Joren van Veen staat op plek vier. Jahir Scoop vinden we terug op plek acht en Irene Huitema staat op elf. Rico Tjepkema en Rozemarijn Gierkink staan niet op de lijst. Dat geldt ook voor Rita Pestman. Pestman was ruim tien jaar lang raadslid in de voormalige gemeente Ten Boer. Bij de gemeentelijke herindeling was er aanvankelijk voor haar geen plaats, maar bij de verkiezingen in 2022 haalde ze genoeg stemmen op om verkozen te worden.

“Ervaring, vernieuwing en de vertegenwoordiging van een breed spectrum aan maatschappelijke betrokkenheid. We zijn mega trots op deze sterke en veelzijdige groep, verbonden door gedrevenheid, die zich met hart en ziel willen inzetten. Samen bouwen we verder aan een eerlijk, groen en inclusief Groningen”, schrijft GroenLinks. Op de lijst ook nieuwe namen en jong talent: Brenda Harsveld (6) bijvoorbeeld die al meer dan 25 jaar ervaring heeft als bestuurder en op dit moment actief is voor Energie Samen, Lucas Oldenburger (10) die zich al jaren inzet voor inclusiever onderwijs en enkele jaren geleden een handboek schreef voor schoolleiders hoe ze om moesten gaan met LHBTIQ+-leerlingen en Elmar Bakker (17) die op dit moment de voorzitter is van DWARS Groningen.

Jacques Wallage

Lijstduwer is Jacques Wallage op plaats vijftig. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van de gemeente Groningen. Huidig wethouders Philip Broeksma (43), Manouska Molema (45) en Carine Bloemhoff (48) hebben ook een plek op de lijst gekregen. Op 29 november wordt tijdens een verkiezingscongres van de partij de kandidatenlijst definitief vastgesteld.

Verslaggever Ruben Feiken sprak met kandidaat-lijsttrekker Rik van Niejenhuis: