Groen Geel pakt periodetitel na ruime zege op Helpman en wil meer

Foto Andor Heij: Helpman - Groen Geel

Groen Geel pakte in de derde klasse R zaterdag bij Helpman overtuigend de eerste periodetitel. Het werd 4-0 voor Groen Geel. Bij Helpman nam Danny Dijkstra na 15 jaar afscheid van het eerste elftal.

Groen Geel was beter op de Esserberg en na 21 minuten verschalkte spits Rob van der Leij doelman Levi Bos van Helpman met een lobje. Van de Leij tikte na 34 minuten na een corner van dichtbij zijn tweede binnen.

Gedreven

De van HHC Hardenberg overgekomen Van der Leij viel niet alleen op vanwege zijn doelpunten, maar ook door zijn gedrevenheid. “Ik voel me nog steeds hartstikke fit en ik vind het heerlijk dat er meer ruimte ligt om te voetballen”, aldus Van der Leij. “Waar het kan laat ik me ook meer uitzakken om mee te voetballen. Daar heb ik heel veel plezier in en samen spelen met deze jongen is ook hartstikke leuk. Hier zit ook heel veel kwaliteit in en dan is zo’n zaterdagmiddag nog heel leuk”.

Dat uitzakken deed Van der Leij vooral in de tweede helft. Helpman had in het eerste kwartier na rust wat meer in de melk te brokkelen met een paar mogelijkheden voor Jan van Essen.

Heft in handen

Daarna nam Groen Geel het heft weer stevig in handen. Nadat Luke Miller op de paal geknald had, besliste Joris Steenmaker op aangeven van Dennis Bakker de wedstrijd. Oud prof Michael de Leeuw zette met een ware Bep Bakhuijs de kers op het vroege Sinterklaas cadeau voor Groen Geel: 4-0.

Titel

Maar de titel is het doel voor Groen Geel, aldus Van der Leij: “Onze concurrent Wildervank, waar we vorige week 1-1 tegen speelden, heeft nu ook weer gelijkgespeeld. We willen gewoon kampioen worden en we hebben ook het team waar dat mee moet gebeuren en dat laten we ook iedere week zien vind ik”. Groen Geel heeft drie punten meer dan de nieuwe nummer twee The Knickerbockers en vier meer dan Wildervank.

Afscheid

Bij Helpman nam aanvaller Danny Dijkstra na 15 jaar en 197 officiële doelpunten afscheid. “Ik ga rugby spelen zoals je gezien hebt”, grapte de 31-jarige Dijkstra vanwege de enorme hoge afzwaaier die hij produceerde nadat hij na rust onder luid applaus was ingevallen. Dijkstra mocht er ook onder luid applaus snel weer vanaf. “Het was een lastige keuze om te stoppen. Ik heb een paar jaar geleden mijn kruisband afgescheurd. Ik heb heel hard getraind om terug te komen, maar kleine pijntjes bleven ook de hele tijd terug komen, waardoor ik het plezier in voetbal een beetje ben verloren”.

Niet alleen de blessure speelde een rol bij het besluit van Dijkstra. “Ik heb ook jaren op zondag in het eerste gespeeld met mijn beste vrienden. Die zijn in de jaren dat ik geblesseerd ben geraakt allemaal gestopt. Het is nu ook leuk met al die jonge gasten, maar het voelt toch anders dan het altijd heeft gevoeld. Ik heb het vorig jaar nog geprobeerd, maar ik merk dit jaar dat het weer niet lukt. Dus het is mooi geweest”. Dijkstra gaat op zondag in Helpman 3 spelen. Helpman 1 zakte naar de elfde plaats met 8 punten uit 8 wedstrijden.

Helpman – Groen Geel 0-4. 21. Rob van der Leij 0-1. 34. Rob van der Leij 0-2. 81. Joris Steenkamer 0-3. 86. Michael de Leeuw 0-4. Toeschouwers: 200.