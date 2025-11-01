Griezelen in het Sterrebos: buurtvereniging organiseert Halloween Spooktocht

In het Sterrebos vindt zaterdagavond een Halloween Spooktocht plaats. De spooktocht wordt georganiseerd door Buurt- en Speeltuinvereniging De Oosterpoort.

“Hou je van griezelen? Doe dan mee aan deze spannende wandeling door het Sterrebos. Na de wandeling draait onze DJ de leukste hits in het speeltuingebouw. En natuurlijk zijn je ouders welkom,” laat de organisatie weten.

Het programma begint om 18.00 uur. “Tot 19.15 uur zijn kinderen in de leeftijd van 6 tot 9 jaar welkom. Zij lopen in groepjes van maximaal 6 personen door het Sterrebos. Bij deze leeftijdscategorie mag er gebruik worden gemaakt van een zaklamp. Vanaf 19.30 uur vindt de spooktocht plaats voor 9 jaar en ouder.”

Bij de spooktocht lopen deelnemers een route door het Sterrebos. “Onderweg komen ze allerlei scènes tegen: dat kunnen spoken zijn of figuren in een bepaald decor. Alles hebben we zelf gemaakt. Elk jaar merken we dat er veel belangstelling is voor het evenement.”