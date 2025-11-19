Gratis busvervoer naar Amsterdam voor deelnemers onderwijsstaking

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het hoger onderwijs staakt op 9 december opnieuw tegen de bezuinigingen. Medewerkers van de RUG wordt opgeroepen om er naartoe te gaan.

WOinActie, studentenvakbonden, FNV, de Algemene Onderwijsbond (AOb) en andere organisaties hopen zo druk te leggen op de kabinetsformatie. De vakbonden regelen gratis bussen om van Groningen naar Amsterdam te reizen, mits er minimaal 150 mensen meegaan. De bijeenkomst vindt plaats op De Dam in Amsterdam. Aanmelden kan via de website van de Ukrant.

Het college van bestuur van de RUG laat weten dat het de staking steunt. ‘Hoewel de bezuinigingsplannen al zijn aangepast, betekenen ze nog steeds dat de kwaliteit van het onderzoek, het onderwijs en de toegankelijkheid voor studenten fors onder druk staan’, aldus het bestuur.