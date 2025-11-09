Goede eerste helft mag opnieuw niet baten voor FC Groningen

FC Groningen heeft de uitwedstrijd tegen N.E.C. verloren. Na een goede eerste helft waarin FC zichzelf niet beloonde, kreeg het in de tweede helft de deksel op de neus (2-0).

Het was niet voor het eerst dit seizoen dat Groningen in de eerste helft de betere was en verzuimde genoeg doelpunten te maken. Afgelopen weekend tegen FC Twente moest Groningen daarom nog genoegen nemen met een gelijkspel.

Zondagmiddag in Nijmegen kreeg FC via Younes Taha, Thom van Bergen en David van der Werff meerdere kansen om voor rust de score te openen. Na een grote kans van laatstgenoemde, zo’n tien minuten voor de pauze, was de wanhoop af te lezen van de gezichten van sommige spelers.

Tweede helft

Waar de ene trainer genaamd Dick (Schreuder) in de rust twee wissels doorvoerde, koos de andere Dick (Lukkien) ervoor om dezelfde elf namen te laten beginnen aan de tweede helft. Daarin kwam de thuisploeg al snel op voorsprong nadat middenvelder Kodai Sano aan de verdediging ontsnapte en knap raak schoot.

Lukkien bracht een aantal minuten later clubtopscorer Brynjólfur Willumsson, die sinds zijn blessure niet meer kan rekenen op een basisplaats. De IJslander stond koud in het veld toen hij een haast niet te missen kans van dichtbij over het doel schoot.

De bekende wet dat wanneer je zelf niet scoort, de tegenstander dat wel doet, bleek nog maar eens te gelden toen N.E.C. op het uur de voorsprong verdubbelde. Invaller Kento Shiogai was de gevierde man.

Ondanks het mindere spel in de tweede helft kreeg Groningen via Tika de Jonge, Marvin Peersman en opnieuw Willumsson mogelijkheden op aansluiting, maar de overtuiging leek te ontbreken na de tegenslagen in Gelderland.

Door de vijfde nederlaag van het seizoen is de voorsprong van Groningen op N.E.C. geslonken tot een punt. FC Utrecht, dat eerder op de middag won van Ajax, neemt de vijfde plaats over van Groningen. Na de interlandperiode wacht FC op 23 november de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Opstelling N.E.C.: Gonzalo Crettaz; Eli Dasa, Philippe Sandler (89′ Deveron Fonville), Ahmetcan Kaplan; Sami Ouaissa (71’ Brayann Pereira), Kodai Sano, Darko Nejašmić, Thomas Ouwejan (46’ Başar Önal); Tjaronn Chery, Bryan Linssen (87′ Noé Lebreton); Koki Ogawa (46’ Kento Shiogai)

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Marco Rente, Thijmen Blokzijl, Dies Janse, Marvin Peersman; Tika de Jonge (69’ Tygo Land), Stije Resink; David van der Werff (58’ Brynjólfur Willumsson), Younes Taha (69’ Mats Seuntjens), Jorg Schreuders (84’Rui Mendes), Thom van Bergen (84’ Noam Emeran)