Goed eten, bewegen en ontspannen kunnen ziekte van Parkinson vertragen

Mensen met de ziekte van Parkinson gaan soms minder snel achteruit als ze goed bewegen, gezond eten en stress verminderen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek, waar onder meer wetenschappers uit het UMCG bij betrokken zijn.

Volgens de onderzoekers helpen medicijnen bij Parkinson vooral tegen klachten als trillende handen of stijfheid. Ze stoppen de ziekte niet. Dat komt omdat Parkinson meerdere dingen tegelijk in de hersenen verandert. Veranderingen in de leefstijl van patiënten werken op meer gebieden tegelijk en kunnen daardoor de hersenen beter ondersteunen.

Veranderingen in de leefstijl van patiënten werken op meer gebieden tegelijk en kunnen daardoor de hersenen beter ondersteunen, vertelt bewegingswetenschapper Nienke de Vries op de website van het ziekenhuis. “Het bijzondere is dat de gecombineerde aanpak misschien krachtiger is dan de som van de afzonderlijke onderdelen, omdat de effecten elkaar op meerdere niveaus versterken. Dat maakt leefstijl een veelbelovende aanvullende behandelmogelijkheid.”

Het onderzoek laat zien dat drie keer per week een half uur intensief sporten (bijvoorbeeld krachttraining en balansoefeningen), veel groenten, fruit, volkorenproducten en noten eten in plaats van bewerkte producten en ontspanningsoefeningen, yoga of mindfulness de Parkinsonpatiënten helpen.