GIJS wint op overtuigende wijze van Hijs Hokij na sterke comeback

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond goede zaken gedaan in de Eredivisie. Op Kardinge werd er met 6-3 gewonnen van Hijs Hokij uit Den Haag.

Dat GIJS voor de winst ging, was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk. Al na achttien seconden stond het 1-0 door een goal van Max Rensch. GIJS domineerde en ruim tien minuten later volgde het tweede doelpunt, gemaakt door Henri Ruotsalainen. De 2-0 was ook de eindstand aan het einde van de eerste periode. In de tweede periode liet GIJS echter een rommelig spelbeeld zien. De gasten uit Den Haag profiteerden daarvan. Joep de Graaf, Finn Duran en Ben Rurup wisten in ongeveer tien minuten drie doelpunten te maken, waardoor GIJS met een 3-2 achterstand de kleedkamer opzocht.

In de laatste periode werd orde op zaken gesteld. Na drie minuten tekende Rensch voor de gelijkmaker. Enkele minuten later zorgde Valtteri Mäkiviinikka, in powerplay, ervoor dat GIJS op voorsprong kwam. Wesley Zoutman en Mike Groenhof bepaalden de eindstand uiteindelijk op 6-3.

“Wat een avond”, laat GIJS weten. “In een uitverkocht Kardinge hebben we met overtuiging gewonnen van Hijs Hokij. Ondanks wat stroomproblemen, waardoor we in de eerste periode en de pauze geen geluid en stroom op de klokbediening hadden, en een lastige tweede periode, hebben onze toppers gevochten tot de laatste seconde en de drie punten blijven in Groningen.”

Volgende week wacht er opnieuw een thuiswedstrijd. Dan is OG Capitals uit Leeuwarden te gast.