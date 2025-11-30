GIJS wint in spectaculaire wedstrijd van Tilburg Trappers

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond in een spannende wedstrijd op Kardinge gewonnen van Tilburg Trappers. De eindstand was 7-5, na een spectaculaire comeback van het Groningse team.

Dat het een mooie avond zou worden, daar leek het aanvankelijk niet op. In de eerste periode begon Tilburg voortvarend en waren zij duidelijk de bovenliggende partij. In de zevende minuut leidde dit tot een 0-1 voorsprong door een goal van Thibault Tieke. Ruim twee minuten later werd GIJS verder op achterstand gezet door een goal van Jason Versluis: 0-2.

GIJS werd daardoor wakker geschud en Danny Kerstholt scoorde fraai de aansluitingstreffer: 1-2. Jason Versluis herstelde de marge door de 1-3 te scoren. Uiteindelijk was het in de slotfase van de eerste periode Valtteri Mäkiviinikka die de 3-2 binnenschoot.

In de tweede periode kwam GIJS volledig op stoom. Direct na de aftrap maakte Kerstholt de gelijkmaker: 3-3. Wat volgde was een indrukwekkende show: in tien minuten tijd brachten Valtteri Mäkiviinikka, Guy Kunst, Gunnar Arason, en nogmaals Mäkiviinikka het publiek in extase door de score uit te breiden naar 7-3.

In de derde periode probeerde Tilburg nog terug te komen. Jason Versluis en Mex Cornelder scoorden nog twee keer, maar GIJS hield stand en liet zich de winst niet meer afpakken.

“De wedstrijd was erg spannend”, vertelt GIJS. “Met ook een extra bijzonder tintje. We namen het namelijk op tegen onze voormalige goalie van vorig seizoen. Met een sterke eindstand van 7-5 hebben we het publiek getrakteerd op een spectaculaire wedstrijd. Het was een prachtig gevecht tussen twee gedreven teams vol energie, strijd en prachtige momenten op het ijs.”

Door de winst staat GIJS nu op de zesde plaats met 19 punten uit elf wedstrijden. Leider van het klassement is nog altijd Nijmegen Devils die 27 punten uit tien wedstrijden hebben vergaard. Volgende week neemt GIJS het op tegen Dordrecht Lions in Dordrecht.