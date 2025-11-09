GIJS verliest nipt noordelijke derby op Kardinge

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond nipt de noordelijke derby tegen OG Capitals uit Leeuwarden verloren. In de thuishaven op Kardinge werd het 2-3.

Bij aanvang van de wedstrijd was direct duidelijk dat beide ploegen elkaar weinig ruimte gunden. Uiteindelijk was het in de achttiende minuut dat Leeuwarden de impasse wist te doorbreken. Pim van der Meulen wist de goalie te passeren en zette de stand op 0-1. Dit was ook de stand aan het einde van de eerste periode.

In de tweede periode liet GIJS zich duidelijker gelden. Dit leidde vrijwel direct tot de gelijkmaker. In de 22ste minuut zette Mike Groenhof de 1-1 op het scorebord. Maar al snel was het opnieuw Leeuwarden dat op voorsprong kwam: Brend de Jong scoorde de 1-2. In een voor het publiek vermakelijke en spannende wedstrijd liet GIJS zich de kaas niet van het brood eten, waarbij het snel daarna alweer op gelijke hoogte kwam door een goal van Tim Bartels: 2-2.

Nederlaag

De 2-2 was ook de stand aan het einde van de tweede periode. In de derde periode werd er nog één keer gescoord. Vrijwel direct in het begin wist Tristan Houben namens Leeuwarden de 2-3 te maken. GIJS was daarna niet bij machte om opnieuw aansluiting te zoeken.

“Na een spannende wedstrijd die lange tijd gelijk opging, moesten onze mannen uiteindelijk hun meerdere erkennen tegen Leeuwarden”, laat GIJS in een reactie weten. “Veel tijd om stil te staan bij deze wedstrijd is er niet. Aanstaande zaterdag reizen onze mannen af naar de hoofdstad voor de clash met de Amsterdam Tigers.”

Door het verlies staat GIJS nu op de vierde plaats in de Eredivisie met zestien punten uit acht wedstrijden. De ranglijst wordt aangevoerd door Nijmegen Devils, die uit hetzelfde aantal wedstrijden 21 punten hebben weten te bemachtigen.