GIJS verliest in Den Bosch en zakt naar zevende plek: Red Eagles te gretig en te sterk (8-4)

Foto: Stefan van der Spek

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond verloren van Red Eagles in ‘s-Hertogenbosch. De Groningers moesten het hoofd buigen voor een felle thuisploeg en zagen de eindstand oplopen tot 8-4.

Vanaf het begin van de wedstrijd liep GIJS achter de feiten aan. De Red Eagles zetten stevige druk en drukten GIJS in de verdediging. “Ze waren zichtbaar gretig en vlogen in elk duel”, liet GIJS na afloop weten. Na zeven minuten spelen opende Mario Zitella de score voor de Red Eagles. Niels Barneveld en Bram van Uden zorgden vervolgens snel voor een 3-0 voorsprong. In het slot van de eerste periode lukte het Carsten Smit, op aangeven van Wesley Zoutman, om iets terug te doen, waarmee de stand aan het einde van de eerste periode op 3-1 kwam.

Tweede periode beslissend

De tweede periode liet hetzelfde spelbeeld zien, waarbij de Red Eagles hun dominantie voortzetten. Direct na de hervatting scoorde Sander Horvers de 4-1. Het werd al snel duidelijk dat GIJS een zware avond zou gaan beleven. Enkele minuten later lukte het Tim Bartels weliswaar om de marge te verkleinen (4-2), maar de thuisspelende ploeg had direct een antwoord klaar. Het was opnieuw Zitella die de 5-2 op het scorebord zette.

Vervolgens werd er aan beide kanten nog gescoord: Valtteri Mäkiviinikka deed iets terug voor GIJS, maar Zitella maakte zijn derde doelpunt van de avond. De ploegen gingen de kleedkamers in met een stand van 6-3.

In de laatste periode werd de schade voor GIJS nog beperkt. Mäkiviinikka maakte de 6-4, maar Roni Oskari Hermonen en Horvers bepaalden de eindstand uiteindelijk op 8-4. “We hebben tijdens de wedstrijd het tij helaas niet kunnen keren,” aldus GIJS.

Door het verlies is GIJS gezakt naar de zevende plaats in de Eredivisie met zestien punten uit tien wedstrijden. De ploeg heeft weinig tijd om stil te staan bij de nederlaag, want komende zaterdag wacht de thuiswedstrijd tegen de Tilburg Trappers. Amsterdam Tigers voert de ranglijst aan met 25 punten.