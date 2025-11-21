‘Gezinshuis waar kinderen werden geslagen, door honden werden gebeten en moesten werken staat in Niekerk’

Foto via Het Vergeten Kind

De ernstige mishandelingszaak rond twee uithuisgeplaatste kinderen speelde zich af op een boerderij in Niekerk. Dat bevestigt de gemeente Westerkwartier vrijdag aan DvhN. Eerder werd al bekend dat de kinderen (een jongentje van tien en zijn negenjarige zusje) met spoed uit een gezinshuis waren verwijderd, nadat het meisje op school verscheen met een onbehandelde hondenbeet.

Het gezinshuis stond op een afgelegen boerderij in Niekerk, maar het viel onder Cornerstones Jeugdzorg uit Stad. In het verleden zijn (volgens de Willen Schrikker Stichting, verantwoordelijk voor de plaatsing) meer kinderen voortijdig weggehaald uit de boerderij, maar de precieze redenen werden toen niet openbaar gemaakt. Er zouden al langer zorgen zijn geweest over het pedagogisch klimaat, maar dat eerdere signalen volgens hen geen directe reden waren voor uithuisplaatsing. De recente melding van mishandeling was dat wél. Alle kinderen die nog in het gezinshuis woonden, zijn inmiddels elders ondergebracht.

DvhN weet nu ook te melden dat het gezinshuis werd gerund door een vrouw, die eerder werkte bij jeugdgevangenis Het Poortje. Sinds 2017 stond ze als zelfstandige geregistreerd bij het SKJ. In 2018 verhuisde zij met haar gezinshuis van een hoekhuis in Beijum naar de boerderij in Niekerk.

‘Kinderarbeid, slaan en hondenbetem’

Afgelopen dinsdag maakte de rechtbank bekend dat een broertje (10) en zusje (9) langdurig geweld ondergingen in de boerderij. De gezinshuismoeder en haar partner zouden hen regelmatig hebben geslagen, aan hun oren hebben getrokken en zelfs bewust door een hond hebben laten bijten. Medische zorg werd geweigerd en de kinderen kregen zware boerderijklussen opgelegd; wie niet meewerkte, kreeg geen eten.

Politie, gemeente en Inspectie doen onderzoek

De organisatie waar het gezinshuis onder valt, Cornerstones Jeugdzorg in Groningen, heeft tot nu toe niet gereageerd. De webpagina’s waarop hun gezinshuizen vermeld stonden, zijn vrijdag offline gehaald.

De gemeente Westerkwartier is een onderzoek gestart. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft opnieuw een melding ontvangen, nadat in 2021 al eerder een signaal over misstanden was binnengekomen. Ook de politie bemoeit zich nu met de zaak.