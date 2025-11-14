Geweldige overwinning Donar op Hubo Limburg United

Foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie

Donar heeft vrijdagavond een prachtige overwinning behaald op Hubo Limburg United. De Groninger basketballers stonden in Hasselt een groot deel van de wedstrijd op een achterstand, maar wisten in de slotfase de winst uit het vuur te slepen: 79-82.

Donar leek een zware avond tegemoet te gaan, want na snelle voorsprong van 0-2 werd het via 7-2 uiteindelijk 20-13 na de eerste 10 minuten spelen. Al vrij snel in het tweede kwart werd het verschil 10 punten, waarna Donar de achterstand wist te verkleinen. Bij rust was het verschil wederom 7 punten: 44-37.

Al snel na rust liep de thuisploeg uit naar 48-37, maar daarna kwamen de Groninger zeer sterk terug. Na 49-42 volgde een 0-11 run, en aan het eind van het kwart was de voorsprong 1 punt: 57-58.

Een grote tegenvaller was het uitvallen van Dane Erikstrup met 5 persoonlijke fouten, vrij snel in het laatste kwart. Toch liet Donar zich niet van de wijs brengen en liep de ploeg aanvankelijk nog uit naar 61-67. Vervolgens kwam Limburg United bij 71-70 weer eens op voorsprong. Opvallend waren de vele fouten die de scheidsrechters in het laatste kwarten uitdeelden, waaronder een onsportieve fout en vier technische fouten. Er volgde een spannende slotfase, die werd beslist doordat de Belgen driepuntsschoten misten en daarna persoonlijke fouten maakten bij de rebound, waarna Donar uit vrije worpen kon scoren.

Topscorers bij Donar waren Austin Luke met 24 punten, Damian Forrest met 21 punten (+ 12 rebounds) en Dane Erikstrup met 20 punten. Bij Limburg United was Jalen Blackmon topscorer met 20 punten.

Donar staat op de vijfde plaats in de BNXT League en heeft 12 punten uit 9 wedstrijden. De eerstvolgende wedstrijd is op zondag 7 december. Dan speelt de ploeg van coach Jason Dourisseau in Brussel tegen Brussels Basketball.